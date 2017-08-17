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В Уральске военнослужащие вернули родителям потерявшегося семилетнего мальчика

17 августа 2017, 15:56

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и исполнение воинского долга военнослужащие представлены на поощрение правами вышестоящего командования.

В Уральске военнослужащие воинской части 5517 Нацгвардии РК нашли и вернули родителям потерявшегося семилетнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

"Мальчика, одиноко бродившего по улице Абулхаир-хана вечером 10 августа, заметил войсковой наряд в составе лейтенанта Казбека Тансыкова, патрульных рядовых Алишера Жакасова и Виктора Шокк. Подойдя к потерявшему мальчику, войсковой наряд выяснил, что его зовут Ермек, ему 7 лет, он вышел из дома поиграть и, гуляя по улице, заблудился. Ребенка тут же отвезли домой, где был передан в руки родителей", - говорится в сообщении.

Родители, узнав о пропаже сына, сразу же позвонили в полицию. И в тот момент, когда военнослужащие привели сына живым и здоровым, они очень сильно обрадовались, и выразили слова благодарности войсковому наряду.

"Я выражаю огромную отцовскую благодарность за воспитание таких воинов правопорядка, которыми может гордиться наша страна. Они настоящие защитники своего Отечества, которые первыми откликнулись на беду" , - написал в своем письме на имя Командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии РК, генерал-майора Алибека Сералиева отец потерявшегося ребенка Нуржана Мамбетова.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и исполнение воинского долга военнослужащие представлены на поощрение правами вышестоящего командования.




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