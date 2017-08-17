Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Fiat Chrysler разработает автопилот вместе с BMW

17 августа 2017, 15:57

Ключевым техническим партнером в данном сотрудничестве выступает именно Intel, который в марте купил израильскую компанию Mobileye за рекордные 15,3 миллиарда долларов.

Концерн FCA, объединяющий группы Fiat и Chrysler, вступил в альянс с BMW и Intel чтобы совместно работать над технологией автомобильного автопилота. Партнеры намерены уже к 2021 году создать машины, способные обходиться без водителя.

Ключевым техническим партнером в данном сотрудничестве выступает именно Intel, который в марте купил израильскую компанию Mobileye за рекордные 15,3 миллиарда долларов. Mobileye является мировым лидеров в области технологий распознавания объектов, зафиксированных оптическими приборами. Эта компания ранее сотрудничала с Tesla в области разработки автопилотов, однако позднее производитель электрокаров решил развивать технологию самостоятельно.

В Intel и BMW надеются, что другие автоконцерны последуют примеру FCA, что сократит расходы и упростит разработку автоматически управляемых машин. Впрочем, для FCA это не единственный подобный альянс – в США компания активно сотрудничает с «дочкой» Google компанией Waymo, предоставляя минивэны Chrysler Pacifica для проведения соответствующих испытаний.


Текст: Стас Смолин
Фото: Chrysler

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...