Fiat Chrysler разработает автопилот вместе с BMW

Ключевым техническим партнером в данном сотрудничестве выступает именно Intel, который в марте купил израильскую компанию Mobileye за рекордные 15,3 миллиарда долларов.

Концерн FCA, объединяющий группы Fiat и Chrysler, вступил в альянс с BMW и Intel чтобы совместно работать над технологией автомобильного автопилота. Партнеры намерены уже к 2021 году создать машины, способные обходиться без водителя.





Ключевым техническим партнером в данном сотрудничестве выступает именно Intel, который в марте купил израильскую компанию Mobileye за рекордные 15,3 миллиарда долларов. Mobileye является мировым лидеров в области технологий распознавания объектов, зафиксированных оптическими приборами. Эта компания ранее сотрудничала с Tesla в области разработки автопилотов, однако позднее производитель электрокаров решил развивать технологию самостоятельно.





В Intel и BMW надеются, что другие автоконцерны последуют примеру FCA, что сократит расходы и упростит разработку автоматически управляемых машин. Впрочем, для FCA это не единственный подобный альянс – в США компания активно сотрудничает с «дочкой» Google компанией Waymo, предоставляя минивэны Chrysler Pacifica для проведения соответствующих испытаний.







