Государственный адвокат отказался защищать Януковича

Мешечек был назначен государственным защитником Януковича в начале прошлого месяца, после того как защита экс-президента заявила о выходе из судебного процесса из-за его нелегитимности.

Государственный адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался защищать политика из-за особой сложности уголовного дела, сообщает РИА Новости.





Юрист пояснил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников. При этом закон исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников.





"Считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите", — заявил он.





Несмотря на то, что прокуроры были за то, что бы Мешечек продолжил защищать экс-президента, судьи после совещания удовлетворили заявление адвоката. Центр бесплатной правовой помощи получил задание найти экс-главе государства нового защитника.





Кто такой Виталий Мешечек





Мешечек был назначен государственным защитником Януковича в начале прошлого месяца, после того как защита экс-президента заявила о выходе из судебного процесса из-за его нелегитимности. На ознакомление с делом суд дал новому адвокату неделю.





После назначения защитником Януковича Мешечек заявил украинским СМИ, что будет вести дело "в четком соответствии с нормами законодательства, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности". В то же время он признался, что не имеет возможности связаться с подзащитным, но "будет пытаться".





Мешечек пояснил, что хотел выйти на связь с экс-президентом через бывшего адвоката Виталия Сердюка, однако ему это не удалось, поскольку бывшая защита считает его участие в судебном процессе незаконным.





В чем обвиняют Януковича





После государственного переворота на Украине в отношении бывшего президента было заведено несколько уголовных дел. Первое – о государственной измене – генпрокуратура уже передала в суд, остальные находятся на стадии расследования.





По версии следствия, Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска". Несмотря на то, что эту информацию опровергал не только сам обвиняемый, так и российские власти, обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания – пожизненное заключение.





Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.



