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Минздрав внес изменения в перечень социально значимых и представляющих опасность заболеваний

17 августа 2017, 16:06

В список, представляющих опасность для окружающих, вошли 16 заболеваний.

Приказом министра здравоохранения Казахстана от 3 июля 2017 года внесены изменения в Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сообщает Zakon.kz.

Теперь к cоциально значимым относятся заболевания: туберкулез, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы.

К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, отнесены: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), геморрагические лихорадки, дифтерия, менингококковая инфекция, полиомиелит, сифилис, лепра, малярия, сибирская язва, туляремия, туберкулез, холера, чума, брюшной тиф, острый вирусный гепатит, психические расстройства и расстройства поведения.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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