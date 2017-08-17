Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме кино в Москве.

Актриса Вера Глаголева, которая умерла накануне на 62-м году жизни, будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве . Об этом заявили в мэрии города, передает . Об этом заявили в мэрии города, передает РБК со ссылкой на Интерфакс





«Глаголева по обращению родственников будет похоронена на Троекуровском кладбище», — заявили в столичной администрации.





Накануне стало известно, что прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме кино в Москве.





Российская актриса и режиссер Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни 16 августа. По словам мужа актрисы Кирилла Шубского, его жена скончалась после продолжительной болезни. По неподтвержденным данным, у Глаголевой было диагностировано онкологическое заболевание.





Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным Глаголевой и назвал кончину актрисы «невосполнимой потерей для всей нашей культуры». Премьер-министр России Дмитрий Медведев также принес соболезнования близким Глаголевой и назвал ее «ярким и незаурядным человеком».





Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она сыграла почти в 50 лентах, в том числе в таких фильмах, как «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.



