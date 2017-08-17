Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
17 августа 2017, 16:12
Прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме кино в Москве.
Актриса Вера Глаголева, которая умерла накануне на 62-м году жизни, будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявили в мэрии города, передает РБК со ссылкой на Интерфакс
«Глаголева по обращению родственников будет похоронена на Троекуровском кладбище», — заявили в столичной администрации.
Накануне стало известно, что прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме кино в Москве.
Российская актриса и режиссер Вера Глаголева умерла на 62-м году жизни 16 августа. По словам мужа актрисы Кирилла Шубского, его жена скончалась после продолжительной болезни. По неподтвержденным данным, у Глаголевой было диагностировано онкологическое заболевание.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным Глаголевой и назвал кончину актрисы «невосполнимой потерей для всей нашей культуры». Премьер-министр России Дмитрий Медведев также принес соболезнования близким Глаголевой и назвал ее «ярким и незаурядным человеком».
Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она сыграла почти в 50 лентах, в том числе в таких фильмах, как «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова.
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