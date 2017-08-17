Прошло третье заседание Нацкомиссии по реализации программы модернизации общественного сознания

В Евразийском национальном Университете им. Л.Гумилева под председательством руководителя Администрации Президента РК А.Джаксыбекова – председателя Национальной комиссии прошло третье заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, сообщает Zakon.kz.





Перед началом заседания члены комиссии познакомились с работой офиса по управлению программой «Рухани жаңғыру» (Проектный офис), а также действующего при нем Коммуникационного центра.





Проектный офис обеспечивает координацию деятельности всех заинтересованных центральных и местных исполнительных органов по всем направлениям программы «Рухани жаңғыру».





Проектным офисом проработано 1170 проектов, предложенных министерствами и акиматами, начата их реализация.





В ходе заседания члены Национальной комиссии рассмотрели ход исполнения Программы «Рухани жаңғыру». О проделанной работе доложили акимы Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, руководители рабочих групп.





В целом, по проекту перехода казахского языка на латиницу соответствующей группой осенью будет представлен на рассмотрение рабочий вариант нового алфавита.





В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» к настоящему времени экспертами определен список из 17 учебников по гуманитарным дисциплинам. Созданное в рамках программы Национальное бюро переводов начало их перевод.

По проекту «Сакральная география Казахстана» отобрано 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 – на уровне регионов.





По проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» сформированы шорт–листы лучших произведений.





Среди них 216 произведений по литературе, 48 - в жанре «театр, кино и хореография», 182 произведения изобразительного искусства, более 200 – в сфере музыки.





Предварительный отбор произведений будет проводиться с учетом общественного обсуждения. Далее перечень будет представлен экспертным группам для проведения экспертизы на предмет соответствия критериям отбора.





В рамках проекта «100 новых лиц Казахстана» поступило более 1500 заявок, из них формируются промежуточные пулы для последующего открытого голосования.





Напомним, Национальная комиссия была образована Указом Президента РК в целях реализации программы модернизации общественного сознания, обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны.





В состав комиссии вошли известные общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены Правительства, акимы регионов, гг.Астаны и Алматы, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители политических партий.



