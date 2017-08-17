Nissan выводит на рынок модернизированный седан Versa
17 августа 2017, 16:24
Подразделение японской компании Nissan Motor Company в Северной Америке огласило рекомендованные розничные цены доступного седана Nissan Versa 2018 модельного года.
Компактный бюджетный седан Nissan Versa вошёл в новый модельный год с минимальными изменениями. Визуально седан не изменился вовсе. В салоне 4-дверной модели можно обнаружить регулируемые передние подголовники уже в стандартной комплектации и подсветку дверных крат.
Помимо этого, седан Nissan Versa 2018 модельного года получил модифицированные стеклоочистители и новый уникальный оттенок, под названием «голубой перламутр».
Американские клиенты японского бренда могут приобрести модернизированный автомобиль в одной из трёх доступных комплектаций, с двумя различными трансмиссиями. Речь идёт о 5-ступенчатой «механике» и вариаторе.
В моторном отсеке 4-дверной доступной модели Nissan Versa расположен 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, развивающий 109 сил. Согласно заявленным данным, мотор потребляет в смешанной цикле 6,9 литра горючего на каждую сотню пути.
Седан Nissan Versa 2018 модельного года в базовой версии с «механикой» обойдётся американским клиентам в 11 900 долларов. Если же покупать автомобиль с вариатором, необходимо выложит не менее 14 130 долларов. Самая дорогая вариация модернизированного автомобиля оценена в 15 720 долларов.
Также стоит сказать о том, что в указанные цены седана не входит налог за доставку в размере 885 долларов.
Via livecars
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