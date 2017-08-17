Полицейские нашли пропавший пять лет назад мобильный телефон

Задержанный парень рассказал, что приобрел его по низкой цене у одного из таксистов.

Сотрудниками СОБР ДВД совместно с батальоном дорожно-патрульной полиции раскрыта кража сотового телефона пятилетней давности. Пропавший телефон полицейские изъяли у 24-летнего костанайца, который приобрел гаджет без документов у незнакомца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





16 августа в 22.30 часов в ходе патрулирования сотрудники СОБР старший лейтенант Василий КУЧЕРУК, лейтенант Жанибек КЕНЖЕБЕКУЛЫ и младший сержант дорожно-патрульной полиции Данияр ИГЛИКОВ во дворе дома по улице Уральская остановили парня находившегося в легкой степени алкогольного опьянения.





"Это обычная процедура проверки документов и ИМЕЙ кодов сотовых телефонов. Выполняется это в целях профилактики и раскрытия краж мобильных устройств", - рассказал Василий Кучерук.





После установки личности парня, полицейские проверили Имей код сотового телефона марки «Самсунг Галакси», который находился при нем. После проверки дежурный сообщил, что данный телефон находится в розыске с 2013 года и принадлежит жительнице Костаная.





Задержанный парень рассказал, что приобрел его по низкой цене у одного из таксистов. Документов к нему не было. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Благодаря которым будет установлено является ли задержанный подозреваемым в совершении кражи, либо он приобрел краденное имущество зная об этом.





Стоит отметить, что с начала года сотрудниками полиции раскрыто 438 краж сотовых телефонов. Во много благодаря их проверке у населения.





Также сообщаем об уголовной ответственности за скупку краденного имущества. Законодательством предусмотрена ответственность по статье 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 000 МРП либо исправительные и общественные работы до 240 часов либо арест на срок до 75 суток.











