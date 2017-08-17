Минюст разработал законопроект по справедливому возмещению стоимости участков, изымаемых для государственных нужд

Обращения «Ак жола» в защиту владельцев изымаемых участков дали результат - Минюст разработал законопроект по вопросам справедливого возмещения стоимости участков, изымаемых для госнужд, сообщает пресс-служба партии. Об этом стало известно из письма министерства, передает Zakon.kz.

Как отмечается, эту проблему партия поднимает неоднократно с начала 2014 года.

«6 июля т.г. на имя руководителя парламентской фракции ДПК «Ак жол» поступило обращение гражданина К.Нурымбетова, у которого так же изымалось жилье на несправедливых условиях. Так, акимат Алматы через суд изымает его участок для госнужд с выплатой компенсации в размере покупной суммы, указанной в договоре купли-продажи десятилетней давности. Данная сумма не отражает фактическую рыночную стоимость на момент изъятия. Имея на руках свой же официальный оценочный документ о рыночной стоимости в 50 млн тенге, акимат предлагает компенсацию по последней гражданско-правовой сделке 2007 года в сумме 15 млн тенге», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в соответствии же с п.3 ст.26 Конституции РК, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения.

В этой связи, в Минюст было направлено письмо ДПК «Ак жол» за подписью Перуашева в защиту законных прав К.Нурымбетова.

В полученном на днях официальном ответе вице-министра З.Баймолдиной говорится, что вопросы равноценного возмещения стоимости земельного участка и недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд, проработаны в разработанном проекте закона по усилению защиты права собственности и арбитража, который после прохождения обязательных процедур согласования будет внесен в Парламент.