Учёные впервые заморозили человека

Учёные считают, что сохранение тела человека в будущем может позволить вернуть его к жизни.

Китайские учёные произвели первую в мире криогенную заморозку человеческого тела. Учёные смогли поместить в криокамеру тело скончавшейся накануне от рака лёгких 49-летней Чжан Вэньлянь из провинции Шаньдун, пишет пишет Life





По желанию супруга тело умершей было обработано и помещено в криогенную камеру специалистами компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group. Учёные надеются, что развитие технологий может позволить вернуть умершую к жизни через несколько десятков лет, а тело к тому моменту сохранится в идеальном состоянии.





Операцию по заморозке тела провели ещё в мае, однако общедоступная информация появилась лишь несколько месяцев спустя. Сообщается, что с 10 мая тело женщины содержится в специальном контейнере объёмом в 2000 литров, наполненным жидким азотом. Температура хранилища составляет почти минус 200 градусов Цельсия.



