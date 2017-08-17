Учёные впервые заморозили человека
17 августа 2017, 16:28
Учёные считают, что сохранение тела человека в будущем может позволить вернуть его к жизни.
Китайские учёные произвели первую в мире криогенную заморозку человеческого тела. Учёные смогли поместить в криокамеру тело скончавшейся накануне от рака лёгких 49-летней Чжан Вэньлянь из провинции Шаньдун, пишет Life.
По желанию супруга тело умершей было обработано и помещено в криогенную камеру специалистами компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group. Учёные надеются, что развитие технологий может позволить вернуть умершую к жизни через несколько десятков лет, а тело к тому моменту сохранится в идеальном состоянии.
Операцию по заморозке тела провели ещё в мае, однако общедоступная информация появилась лишь несколько месяцев спустя. Сообщается, что с 10 мая тело женщины содержится в специальном контейнере объёмом в 2000 литров, наполненным жидким азотом. Температура хранилища составляет почти минус 200 градусов Цельсия.
Фото: gadgetblog.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873569-2b2a11f3c292c03cfaf2cc344de2a84c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...