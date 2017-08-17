В Казахстане утверждены правила исчисления и условия действия плавающей ставки вознаграждения

Плавающая ставка вознаграждения определяется как сумма базового показателя и ставки процентного спрэда, в номинальной величине, исчисляемой в процентных пунктах.

Правлением Национального Банка РК принято постановление от 30 июня 2017 года «Об утверждении Правил исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения», сообщает Zakon.kz.





Так, плавающая ставка вознаграждения определяется как сумма базового показателя и ставки процентного спрэда, в номинальной величине, исчисляемой в процентных пунктах (процентный спрэд).





В качестве базового показателя используются:





по договорам, заключенным в тенге - базовая ставка, устанавливаемая Национальным Банком РК;

по договорам, заключенным в российских рублях - ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации;

по договорам, заключенным в долларах США - верхняя граница диапазона ставки по федеральным фондам, устанавливаемая Федеральной Резервной Системой США;

по договорам, заключенным в евро - процентная ставка по основным операциям рефинансирования, устанавливаемая Европейским Центральным Банком.





Ставка процентного спрэда представляет собой фиксированное значение, устанавливаемое банком при заключении договора, и изменению не подлежит, за исключением случаев ее изменения в сторону уменьшения банком.





В период действия договора банк пересматривает плавающую ставку вознаграждения не более двух раз в год, и не ранее шести месяцев с даты последнего пересмотра значения плавающей ставки.





Предельное значение, на которое плавающая ставка вознаграждения может быть увеличена при очередном пересмотре, определяется сторонами договора при его заключении и увеличению не подлежит.





Банк не позднее 30 календарных дней до наступления очередных платежей по договору уведомляет заемщика способом, предусмотренным договором, об изменении плавающей ставки, о размерах очередных платежей с указанием сумм погашения основного долга, вознаграждения, остатках основного долга на дату следующего погашения, общих итоговых суммах основного долга и вознаграждения, подлежащих выплате, и их суммарное значение.





Погашение вознаграждения по займу осуществляется в соответствии с установленной банком на дату погашения плавающей ставкой вознаграждения.





Порядок исчисления, условия действия плавающей ставки вознаграждения по договорам, заключенным до введения в действие настоящего постановления, определяются в соответствии с их условиями.





По заявлению заемщика условия договора, заключенного до введения в действие Правил, пересматриваются банком в течение 30 календарных дней со дня обращения.





Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



