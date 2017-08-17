Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Украине снесли все известные памятники Ленину

17 августа 2017, 17:05

Всего было демонтировано более 1 тыс. 300 монументов.

Ни одного памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину не осталось в городах Украины. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию "Лига" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТАСС.

"Демонтированы 2 тыс. 389 памятников, из них 1 тыс. 320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет - на территории, которая контролируется Украиной", - сказал он. По словам Вятровича, какие-то памятники могут еще оставаться в некоторых украинских селах либо на предприятиях. "Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", - добавил он.

Вятрович заявил, что гипсовые фигуры Ленина не представляют материальной и исторической ценности, поэтому были уничтожены. Бронзовые бюсты могли быть переплавлены либо же переданы в музеи. Он также сообщил, что на территории ВДНХ в Киеве в конце текущего года может появиться музей "монументальной пропаганды СССР", где также будут представлены фигуры Ленина.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий. По данным украинских властей, всего в стране переименовали 987 населенных пунктов.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о связях Украины и России. Так, Московский проспект в столице стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации.

Фото: РИА Новости / Павел Пахоменко.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...