На Украине снесли все известные памятники Ленину

Ни одного памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину не осталось в городах Украины. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию "Лига" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию "Лига" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТАСС





"Демонтированы 2 тыс. 389 памятников, из них 1 тыс. 320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет - на территории, которая контролируется Украиной", - сказал он. По словам Вятровича, какие-то памятники могут еще оставаться в некоторых украинских селах либо на предприятиях. "Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", - добавил он.





Вятрович заявил, что гипсовые фигуры Ленина не представляют материальной и исторической ценности, поэтому были уничтожены. Бронзовые бюсты могли быть переплавлены либо же переданы в музеи. Он также сообщил, что на территории ВДНХ в Киеве в конце текущего года может появиться музей "монументальной пропаганды СССР", где также будут представлены фигуры Ленина.





Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий. По данным украинских властей, всего в стране переименовали 987 населенных пунктов.





На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о связях Украины и России. Так, Московский проспект в столице стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации.



