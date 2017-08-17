Назван состав сборной Казахстана на матчи с Черногорией и Польшей
17 августа 2017, 17:07
Матч Казахстан — Черногория состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена». Начало в 22:00.
Тренерский штаб Национальной сборной Казахстана объявил список футболистов, получивших приглашение на матчи отборочного турнира к Чемпионату мира — 2018 против Черногории и Польши.
Напомним, что 1 сентября наша команда на «Астана-Арене» сыграет с Черногорией, а 4-го сентября проведет матч в Варшаве с польской дружиной.
В сборную Казахстана получили вызов следующие футболисты:
Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Александр Мокин («Астана»), Игорь Шацкий («Шахтер»);
Защитники: Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (все — «Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»);
Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»).
В резервном списке находятся защитники Сергей Малый («Астана»), Григорий Сартаков («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер») и полузащитники Илья Калинин («Иртыш»), Мардан Толебек («Ордабасы»). Они получат вызов в случае травм других футболистов.
Матч Казахстан — Черногория состоится 1 сентября на стадионе «Астана Арена». Начало в 22:00.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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