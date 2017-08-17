Hyundai представила водородный кроссовер нового поколения

В Сеуле состоялась официальная премьера водородного кроссовера нового поколения корейской компании Hyundai Motor Company, который в настоящий момент известен под названием Hyundai Next Generation FCEV

На специальном мероприятии в Сеуле компания Hyundai Motor Company официально рассекретила водородный кроссовер нового поколения. Представленный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах, получил название Hyundai Next Generation FCEV (официальное название будет объявлено в январе 2018 года).

Представленная в Сеулу новинка следует за концепцией Hyundai FE Fuel Cell Concept, которая была представлена на Женевском автосалоне. Автомобиль даёт представление о том, как будет выглядеть новый водородный автомобиль популярного сегмента SUV.

Сообщается, что четвёртое поколение водородной системы стало на девять процентов эффективнее, чем та, которая используется на модели Hyundai ix35 Fuel Cell. Мало того, максимальная мощность была увеличена на 20 процентов по сравнению с предшественником. Ориентировочная мощность – 120 кВт (163,15 л.с.) и 400 Нм. Предполагается, что крутящий момент электрического двигателя будет передаваться исключительно на колёса передней оси.





Помимо этого, как отмечают в компании, топливные ячейки нового водородного кросса Hyundai Next Generation FCEV были значительно улучшены и являются более долговечными. В отличие от модели Hyundai ix35 Fuel Cell, новинка получила три резервуара под хранение топлива одинакового размера.