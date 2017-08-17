Hyundai представила водородный кроссовер нового поколения
17 августа 2017, 17:08
Корейская компания Hyundai Motor Company официально рассекретила водородный кроссовер нового поколения, который, пока, называется Hyundai Next Generation FCEV
В Сеуле состоялась официальная премьера водородного кроссовера нового поколения корейской компании Hyundai Motor Company, который в настоящий момент известен под названием Hyundai Next Generation FCEV
На специальном мероприятии в Сеуле компания Hyundai Motor Company официально рассекретила водородный кроссовер нового поколения. Представленный автомобиль, работающий на водородных топливных элементах, получил название Hyundai Next Generation FCEV (официальное название будет объявлено в январе 2018 года).
Представленная в Сеулу новинка следует за концепцией Hyundai FE Fuel Cell Concept, которая была представлена на Женевском автосалоне. Автомобиль даёт представление о том, как будет выглядеть новый водородный автомобиль популярного сегмента SUV.
Новая серийная модель сменит устаревший кросс Hyundai ix35 Fuel Cell/Tucson Fuel Cell. Согласно официальным заявлениям представителей корейского бренда, новый водородный кросс сможет проезжать на одной полной заправке порядка 360 миль (580 километров).
Сообщается, что четвёртое поколение водородной системы стало на девять процентов эффективнее, чем та, которая используется на модели Hyundai ix35 Fuel Cell. Мало того, максимальная мощность была увеличена на 20 процентов по сравнению с предшественником. Ориентировочная мощность – 120 кВт (163,15 л.с.) и 400 Нм. Предполагается, что крутящий момент электрического двигателя будет передаваться исключительно на колёса передней оси.
Помимо этого, как отмечают в компании, топливные ячейки нового водородного кросса Hyundai Next Generation FCEV были значительно улучшены и являются более долговечными. В отличие от модели Hyundai ix35 Fuel Cell, новинка получила три резервуара под хранение топлива одинакового размера.
Также в компании рассказали, что новый серийный кроссовер Hyundai получит передовые технологии помощи водителю, которые будут представлены на выставки потребительской электроники CES-2018 (Consumer Electronics Show). Тогда же компания рассекретит название новой водородной модели.
Что касается дизайна. Водородный кроссовер Hyundai Next Generation FCEV получил новый дизайн экстерьера, который впервые был использован на недавно представленном кроссе Hyundai Kona. У автомобиля тонкие фары головного света и уникальная радиаторная решётка.
Via livecars
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