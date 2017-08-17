Сегодня в Алматинском районном суде города Астаны проведен круглый стол на тему «Судебный кабинет и его возможности»

В работе круглого стола приняли участие судьи и специалисты районного суда, Представители Евразийского банка, АО Цеснабанк, КСК Тараз, КСК АТИ Сервис, КСК УК Территория Комфорта-2, и компании «Be legal group».

И.О.председателя Алматинского районного суда М.Касымова отметила, что одним из основных принципов введения сервиса «Судебный кабинет» является обеспечения широкого доступа населения к судебной информации, а также открытости судебных органов. В 2014 году Верховным Судом Республики Казахстан в июне месяце был внедрён сервис «Судебный кабинет», который предоставляет пользователям возможность, не выходя из дома, или офиса, подать в суд исковое заявление, заявление, жалобу, обращение, отзыв, встречный иск и т.д. «Судебный кабинет» - это единое окно подачи физическими и юридическими лицами обращений о защите, восстановлении нарушенных или оспариваемых прав, свобод и интересов, сервис «Судебный кабинет» обладает интуитивно ясным интерфейсом позволяющим формировать бланки электронных документов, что позволяет пользователям экономить не только временные затраты, но и материальные ресурсы.

Также главный специалист Алматинского районного суда М.Сембеков рассказал что, авторизация в сервисе «Судебный кабинет» производится с помощью ЭЦП, ИИН или БИН, а также пароля. При подаче заявления (обращения) представителем юридического лица авторизация осуществляется посредством БИН. Требования к подаваемым документам, для представления в суд заявления (обращения) загружаются в текстовом формате (шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал). Каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в суд. Формат файла, загружаемого пользователем должен соответствовать *doc, *docx, *pdf, *jpeg. Максимальный размер файла не должен превышать 10 МВ.

В завершении круглого стола участники мероприятия обменялись мнениями по обсужденным вопросам.