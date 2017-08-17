В Мангыстау грузовик перевернулся перед пассажирским автобусом

О жертвах пока не сообщается.

Недалеко от Актау, в Мунайлинском районе (по дороге на станцию Мангышлак), близ магазина произошла ария - водовозка врезалась в фуру на полной скорости и от удара перевернулась, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Водовозка двигалась перед автобусом, сбоку находилась фура китайского производства. Водитель одного автотранспорта пытался пропустить другую автомашину, но водитель этого маневра не увидел.





О жертвах пока не сообщается.





На этой дороге всегда отмечается насыщенное движение.



