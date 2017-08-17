В Мангыстау грузовик перевернулся перед пассажирским автобусом
17 августа 2017, 17:14
О жертвах пока не сообщается.
Недалеко от Актау, в Мунайлинском районе (по дороге на станцию Мангышлак), близ магазина произошла ария - водовозка врезалась в фуру на полной скорости и от удара перевернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Водовозка двигалась перед автобусом, сбоку находилась фура китайского производства. Водитель одного автотранспорта пытался пропустить другую автомашину, но водитель этого маневра не увидел.
О жертвах пока не сообщается.
На этой дороге всегда отмечается насыщенное движение.
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