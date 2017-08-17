Докозательство в уголовном процессе
С.С. Баймукашева
Главный специалист
Специализированного межрайонного суда по уголовным делам
Карагандинской области
Доказывание - это урегулированная процессуальным законом деятельность по установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответственности.
Доказывание обладает следующими особенностями, отличающими его от других форм познания:
* Применяется по уголовным делам;
* Применяется для установления лишь конкретных фактических обстоятельств прошлого и настоящего;
* Включает в себя как практические действия по собиранию, проверке доказательств, так и мыслительные действия по их оценке;
* Имеет процессуальную форму, обеспечивающую наиболее целесообразный порядок познания истины по делу, защиту прав и законных интересов участников судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов доказательственной деятельности.
* Имеет срочный характер. При невозможности получения доказательств факты устанавливаются с помощью юридических фикций — презумпций и преюдиций, благодаря которым фактически не познанные или оставляющие сомнения обстоятельства условно принимаются за истину.
Цель доказывания - установление объективной (материальной) истины или истины формальной (юридической). Объективная истина как достоверное знание устанавливается с помощью доказательств. Формальная истина устанавливается юридическими способами: презумпциями (толкованием неустранимых сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией (вступившим в законную силу приговором суда).
Субъектами доказывания являются субъекты уголовного процесса: а) ведущие уголовный процесс и уполномоченные собирать, проверять, оценивать доказательства для принятия решений; б) стороны, использующие доказательства для обоснования своей позиции (осуществляющие логическое доказывание) и участвующие в собирании доказательств.
Бремя доказывания - это негативные процессуальные последствия, которые наступают для стороны в случае, если она не сможет доказать обстоятельств, положенных ею в обоснование своей позиции по делу. Бремя доказывания виновности возлагается на обвинителя.
2. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу
Предмет доказывания - это круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, необходимых для его разрешения.
Структура предмета доказывания включает в себя главный факт и доказательственные факты.
Главный факт, необходимый для решения главного вопроса дела - вопроса об уголовной ответственности (применения уголовного права), состоит из:
· события преступления (время, место способ и другие обстоятельства совершения преступления);
· виновности лица в совершении преступления, формы вины и мотивов;
· обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого;
· характера и размера вреда, причиненного преступлением;
· обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния;
· обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание;
· обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
· оснований для конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).
Доказательственные факты - это обстоятельства, которые в своей совокупности позволяют сделать логические выводы о наличии или отсутствии обстоятельств главного факта (алиби обвиняемого, добросовестность свидетеля и т.д).
Доказыванию подлежат также обстоятельства, способствовашие совершению преступления.
Виды предметов доказывания:
· По отношению к обвинению - предмет обвинения и предмет защиты;
· По категориям общего, особенного и единичного - родовой предмет доказывания по всем делам (ст. 73 УПК), специальный предмет - по отдельным категориям дел (несовершеннолетних, невменяемых), конкретный - по каждому делу.
· По охватываемой сфере - предмет доказывания всего дела или предмет доказывания отдельных решений (локальный предмет).
Пределы доказывания - это границы доказательственной деятельности, обеспечивающие меру знаний субъекта доказывания об обстоятельствах дела, которая достаточна для принятия процессуального решения данного вида.
Эти границы: а) очерчивают круг (объем) обстоятельств, достаточных для принятия соответствующего решения; б) определяют степень точности знания об этих обстоятельствах — достоверность или вероятность.
Пределы доказывания связаны с достаточностью доказательств и обеспечивают обоснованность процессуальных решений различных видов. Достаточность пределов определяется отсутствием разумного сомнения по поводу существования фактов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.