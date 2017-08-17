Докозательство в уголовном процессе

С.С. Баймукашева

Главный специалист

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам

Карагандинской области

Доказывание - это урегулированная процессуальным законом деятельность по установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответственности.

Доказывание обладает следующими особенностями, отличающими его от других форм познания:

* Применяется по уголовным делам;

* Применяется для установления лишь конкретных фактических обстоятельств прошлого и настоящего;

* Включает в себя как практические действия по собиранию, проверке доказательств, так и мыслительные действия по их оценке;

* Имеет процессуальную форму, обеспечивающую наиболее целесообразный порядок познания истины по делу, защиту прав и законных интересов участников судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов доказательственной деятельности.

* Имеет срочный характер. При невозможности получения доказательств факты устанавливаются с помощью юридических фикций — презумпций и преюдиций, благодаря которым фактически не познанные или оставляющие сомнения обстоятельства условно принимаются за истину.

Цель доказывания - установление объективной (материальной) истины или истины формальной (юридической). Объективная истина как достоверное знание устанавливается с помощью доказательств. Формальная истина устанавливается юридическими способами: презумпциями (толкованием неустранимых сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией (вступившим в законную силу приговором суда).

Субъектами доказывания являются субъекты уголовного процесса: а) ведущие уголовный процесс и уполномоченные собирать, проверять, оценивать доказательства для принятия решений; б) стороны, использующие доказательства для обоснования своей позиции (осуществляющие логическое доказывание) и участвующие в собирании доказательств.

Бремя доказывания - это негативные процессуальные последствия, которые наступают для стороны в случае, если она не сможет доказать обстоятельств, положенных ею в обоснование своей позиции по делу. Бремя доказывания виновности возлагается на обвинителя.

2. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу

Предмет доказывания - это круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, необходимых для его разрешения.

Структура предмета доказывания включает в себя главный факт и доказательственные факты.

Главный факт, необходимый для решения главного вопроса дела - вопроса об уголовной ответственности (применения уголовного права), состоит из:

· события преступления (время, место способ и другие обстоятельства совершения преступления);

· виновности лица в совершении преступления, формы вины и мотивов;

· обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого;

· характера и размера вреда, причиненного преступлением;

· обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния;

· обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание;

· обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

· оснований для конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).

Доказательственные факты - это обстоятельства, которые в своей совокупности позволяют сделать логические выводы о наличии или отсутствии обстоятельств главного факта (алиби обвиняемого, добросовестность свидетеля и т.д).

Доказыванию подлежат также обстоятельства, способствовашие совершению преступления.

Виды предметов доказывания:

· По отношению к обвинению - предмет обвинения и предмет защиты;

· По категориям общего, особенного и единичного - родовой предмет доказывания по всем делам (ст. 73 УПК), специальный предмет - по отдельным категориям дел (несовершеннолетних, невменяемых), конкретный - по каждому делу.

· По охватываемой сфере - предмет доказывания всего дела или предмет доказывания отдельных решений (локальный предмет).

Пределы доказывания - это границы доказательственной деятельности, обеспечивающие меру знаний субъекта доказывания об обстоятельствах дела, которая достаточна для принятия процессуального решения данного вида.

Эти границы: а) очерчивают круг (объем) обстоятельств, достаточных для принятия соответствующего решения; б) определяют степень точности знания об этих обстоятельствах — достоверность или вероятность.

Пределы доказывания связаны с достаточностью доказательств и обеспечивают обоснованность процессуальных решений различных видов. Достаточность пределов определяется отсутствием разумного сомнения по поводу существования фактов.