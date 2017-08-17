Акимбек А.

Судебный пристав

Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Карагандинской области

Особенности назначения наказания

за коррупционные правонарушения

Коррупция - типичный вид беловоротничковой преступности. Следовательно, она высоколатентна, часто отличается изощренностью и причинением крупного ущерба. Особая опасность коррупции состоит в том, что она как раковая опухоль перерождает государственный аппарат, приводит к его необратимым изменениям. Их опасность обусловлена тем, что она нередко переплетается с совершением других корыстных преступлений. Посягая на нормальную деятельность аппарата государственных органов, коррупция к тому же подрывает их авторитет, дискредитирует органы власти и управления, что ведет к нарушениям принципов социальной справедливости и законности. Но самое главное, коррупция - это катализатор организованной преступности, одна из необходимых составляющих ее среды обитания. Существуя в симбиозе, эти два явления представляют самую серьезную опасность для государства и общества, особенно в условиях зарождающейся демократии. Коррупция может опозорить, поставить под сомнение честность многих должностных лиц, вызвать недоверие не только к ним, но и целом к государству, ущемляет конституционные права и интересы, извращает принципы законности, чем тормозит дальнейшее процветание, развитие Республики Казахстан. Все это определяет необходимость дальнейшего законодательного урегулирования борьбы с коррупцией, принятия соответствующих законов и положений.

Тем более, в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 2010-2020 года особо подчеркнуто, что основными задачами являются совершенствование системы государственного контроля в сфере финансово-хозяйственной деятельности с целью недопущения злоупотреблений, повышение результативности работы государственных органов по предупреждению коррупции, соблюдение нормы служебной этики.

В послании Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана 28 января 2012 года особо отмечалось об актуальности борьбы с коррупцией и преступностью.

Для успешной борьбы с различными видами коррупционных преступлений весьма важное как теоретическое, так и особенно практическое значение приобретает определение понятий и виды коррупционных преступлений, а также выявление причин и условий, способствующих совершению данных преступлений.

Общественная опасность коррупции выражается в следующем:

Государственная политика диктуется частными интересами лиц, находящихся у власти и тем самым способных влиять на власть в масштабах, превосходящих деятельность власти по реализации общественных интересов. Ключевые решения, оказывающие максимальное воздействие на жизнь общества, принимаются на коррупционной основе или для прикрытия коррупционеров, находящихся в зависимости от разнообразных «теневых фигур».

Прямые потери от коррупции ведут к уменьшению доходов государственного бюджета, косвенно уменьшая объем производимого валового национального продукта.

Коррупция расширяет теневую экономику, негативно влияет на конкуренцию, так как «взятка» обеспечивает предоставление неконкуретных преимуществ. Это подрывает рыночное отношения как таковые, создает новые коррупционные монополии, часто связанные с организованной преступностью, снижает эффективность экономики в целом.

Коррупция лишает государство возможности обеспечивать соблюдение честных правил рыночной игры, что дискредитирует и саму идею рынка, и авторитет государства как «арбитра и судьи».

Широко распространенная коррупция ведет к циничной оппортунистической позиции тех, кто видит, что продажность государственных должностных лиц идет об руку с безнаказанностью преступников.

Коррупция несет угрозу и нравственности общества. В сознании граждан, особенно подрастающего поколения, может сформироваться и укрепиться глубоко безнравственное убеждение, что основной способ достижения высокого уровня жизни связан с деятельностью противоречащей закону.

Коррупция увеличивает издержки субъектов экономики, что сказывается на повышении потребительских цен и тарифов.

Коррупция разлагает не только органы управления, но и аппарат управления различных корпораций. Соответственно, происходит общее снижение эффективности управления как государственного, так и коммерческого.

Широкомасштабная коррупция делает не возможным привлечение не только иностранных, но и казахстанских инвестиций, что в принципе лишает государство возможности развития.

В связи с этим представляется необходимым раскрыть определение понятия «коррупция». Изучение специальной литературы свидетельствует о том, что среди ученых нет единства в понимании понятия «коррупция». Существует множество взглядов на эту проблему. Наиболее часто встречаются следующие:

· Отождествление коррупции со взяточничеством.

· Рассмотрение коррупции как злоупотребление должностными полномочиями, совершаемое корыстной целью.

· Отождествление коррупции со злоупотреблением служебным положением, совершенным в личных интересах, а также случаев корыстного злоупотребления по службе, характеризующихся подкупом и продажностью государственных служащих.

· Рассмотрение коррупции как элемента организованной преступности.

· Коррупция - это любое умышленное нарушение должностным лицом или иным государственным служащим своих служебных полномочий.

Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяют корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях. Этого условия достаточно, чтобы охарактеризовать такое явление, как злоупотребление служебным положением. Между этим явлением и коррупцией грань весьма размыта. Некоторые ученые считают коррупцией и нарушение этических норм служебных полномочий. Представляется, что определение понятия коррупции и установление ее конкретных проявлений должно зиждиться на понимании социальной сущности этого явления.