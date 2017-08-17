Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт

Врачи опасались за жизнь роженицы, однако ни ей, ни младенцу ничего не угрожает.

Десятилетняя жительница Индии родила ребенка после того, как суд запретил делать ей аборт из-за позднего срока и связанного с этим риска. Об этом сообщает BBC News.





Роды с помощью кесарева сечения прошли успешно — новорожденная девочка весит 2,5 килограмма. Врачи опасались за жизнь роженицы, однако ни ей, ни младенцу ничего не угрожает.





О беременности девочки стало известно в июле: она пожаловалась родителям на боли в животе, после чего те отвезли ее к врачу. При этом мать и отец объяснили дочери, что внутри у нее большой камень.





Юная индианка рассказала, что ее несколько раз насиловал собственный дядя. Мужчину арестовали.





9 августа стало известно, что суд запретил делать девочке аборт. Решение было принято после консультации с врачебной комиссией из восьми специалистов. Они постановили, что плод здоров, а принудительное прерывание беременности может быть смертельно опасным для девочки. Ее родители остались недовольны решением: по их собственным словам, им не нужен был еще один ребенок в семье.





По индийским законам делать аборт после 20-й недели беременности запрещено. Исключение может сделать суд, если есть вероятность гибели плода, или беременность угрожает матери.







