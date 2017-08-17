Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт

17 августа 2017, 17:20

Врачи опасались за жизнь роженицы, однако ни ей, ни младенцу ничего не угрожает.

Десятилетняя жительница Индии родила ребенка после того, как суд запретил делать ей аборт из-за позднего срока и связанного с этим риска. Об этом сообщает BBC News.

Роды с помощью кесарева сечения прошли успешно — новорожденная девочка весит 2,5 килограмма. Врачи опасались за жизнь роженицы, однако ни ей, ни младенцу ничего не угрожает.

О беременности девочки стало известно в июле: она пожаловалась родителям на боли в животе, после чего те отвезли ее к врачу. При этом мать и отец объяснили дочери, что внутри у нее большой камень.

Юная индианка рассказала, что ее несколько раз насиловал собственный дядя. Мужчину арестовали.

9 августа стало известно, что суд запретил делать девочке аборт. Решение было принято после консультации с врачебной комиссией из восьми специалистов. Они постановили, что плод здоров, а принудительное прерывание беременности может быть смертельно опасным для девочки. Ее родители остались недовольны решением: по их собственным словам, им не нужен был еще один ребенок в семье.

По индийским законам делать аборт после 20-й недели беременности запрещено. Исключение может сделать суд, если есть вероятность гибели плода, или беременность угрожает матери.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Arko Datta / Reuters.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...