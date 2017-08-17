Встреча с победителями государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана, совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и ТОО «Национальный центр аккредитации» проведена очередная встреча с победителями государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», таких как ТОО «БИОВ» (производство бутилированной воды), ИП «Бисенбаев» (производство спортивного инвентаря) и ТОО «Паскаль» (производство ледоруба ПМЛ-2010).

Целью данного мероприятия являлось разъяснение законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждение проблемных вопросов и оказание всемерной поддержки в их решении.

По итогам встречи, представителями Департамента и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии были разъяснены требования законодательства Республики Казахстан, в части порядка разработки стандарта организации, сертификации продукции и о требованиях технических регламентов ЕАЭС и РК, а также даны рекомендации по использованию базы данных субъектов аккредитации Таможенного союза и Республики Казахстан.