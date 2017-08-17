Власти Алматы прокомментировали затянувшееся строительство дорог

Власти города отмечают, что в этом году будут реконструированы дороги почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Алматинцы возмущены затянувшимся строительством и ремонтом дорог. Свое недовольство горожане выражают в социальных сетях, отмечая, что одной из причин является медлительность самих рабочих , передает МИА , передает МИА «Казинформ»





При этом жители выражают благодарность акиму «за массовое преображение», но просят чиновников обратить внимание на медлительность рабочих.





В свою очередь власти города отмечают, что в этом году будут реконструированы дороги почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому имеют место такие неудобства. А работу строителей горадминистрация назвала не медлительной, а «ориентированной преимущественно на выходные дни», чтобы не создавать заторы в будние дни и рабочие часы.





«До начала нового отопительного сезона мы реконструируем более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 км теплосетей. Работы ведутся с применением новых предизолированных труб, срок службы которых составляет 40 лет, тогда как старые трубопроводы были рассчитаны на 25 лет эксплуатации. Для минимизации ограничения дорожного движения график строительных работ на основных магистралях и перекрестках города ориентирован преимущественно на выходные дни, с перекрытием улиц не более чем на 72 часа. Стоит заметить, что процесс реконструкции предусматривает непрерывность подачи горячей воды по временным схемам теплоснабжения. В этом году также планируется проложить свыше 380 км водопровода и канализации, с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах Айгерим, Улжан 1,2, Карасу, Акбулак, Дархан, Курылысшы, Ожет, Трудовик, Шанырак 1,2, Алтын Бесик, Достык и др. Что касается дорог, то до конца лета будет обустроено 97 тыс. кв.м тротуаров, отремонтировано 146 км дорожного покрытия», - отметила пресс-служба акима Алматы.





В ведомстве также рассказали, какие преображения ожидают город по окончанию ремонтных работ.





«По улицам Торайгырова и Каблукова предполагается устройство велосипедных дорожек с благоустройством прилегающей территории, а на Шевченко, Кунаева и Утепова производится демонтаж трамвайных рельсов и ремонт, включающий обустройство бордюров, арыков, остановочных карманов и выделенных полос для велосипедных дорожек. Ведутся работы по капитальному ремонту с устройством велодорожек и тротуаров по ул. Байтурсынова от ул. Тимирязева до пр. Абая, ул. Жандосова от ул. Саина до пос. Таусамалы. В целом в этом году будут обустроены 16 пешеходных зон в каждом районе, а также реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площадь Астана, завершение работ запланировано на сентябрь. Для увеличения затененных пространств предусмотрена посадка высокорослых деревьев: берёз, дубов, лип и осин. Будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток», - добавили в акимате.





Кроме того, в этом году будут обустроены 472 новые дворовые площадки в восьми районах города. В рамках городской программы по благоустройству дворовых территорий будут построены детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы.







