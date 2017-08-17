Перечень общераспространенных полезных ископаемых утвержден в следующем виде:

1. Нерудное сырье для металлургии, формовочный песок, глиноземсодержашие породы (полевой шпат, пегматит), известняк, доломит, известняково-доломитовые породы, известняк для пищевой промышленности.

2. Прочее нерудное сырье, огнеупорная глина, каолин, вермикулит, соль поваренная.

3. Местные строительные материалы, вулканические пористые породы (туфы, шлаки, пемзы), вулканические водосодержащие стекла и стекловидные породы (перлит, обсидиан), галька и гравий, гравийно-песчаная смесь, гипс, гипсовый камень, ангидрит, гажа, глина и глинистые породы (тугоплавкая и легкоплавкая глина, суглинок, аргиллит, алевролит, глинистые сланцы), мел, мергель, мергельно-меловые породы, кремнистые породы (трепел, опоки, диатомит), кварцево-полевошпатовые породы, камень бутовый, осадочные, изверженные и метаморфические породы (гранит, базальт, диабаз, мрамор), песок (строительный, кварцевый, кварцево-полевошпатовый), кроме формовочного, песчаник, природные пигменты, ракушечник.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.