Руководителей 4 объектов в Кызылординской области оштрафовали за слабую антитеррористическую защиту

Они оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге.

Руководителей 4 объектов в Кызылординской области оштрафовали за за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.





В ходе проверок мест массового скопления людей руководители 4-х объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 149 КоАП РК "Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении". Из них 1 объект общественного питания, 1 объект спорта, 1 объект производства и 1 объект водного хозяйства решением суда оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности.





Итоги проверок указывают, что на объектах, уязвимых в террористическом отношении, не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности, в частности, по системе видеонаблюдения, системам сигнализации и оповещения, системе контроля управления доступом, а также за отсутствия специализированной охраны.





Следует отметить, Департаментом внутренних дел Кызылординской области согласно Закона РК «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014 года и Закона РК «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 года на постоянной основе проводятся проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории области.



