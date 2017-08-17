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Руководителей 4 объектов в Кызылординской области оштрафовали за слабую антитеррористическую защиту

17 августа 2017, 17:34

Они оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге.

Руководителей 4 объектов в Кызылординской области оштрафовали за за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

В ходе проверок мест массового скопления людей руководители 4-х объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 149 КоАП РК "Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении". Из них 1 объект общественного питания, 1 объект спорта, 1 объект производства и 1 объект водного хозяйства решением суда оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности.

Итоги проверок указывают, что на объектах, уязвимых в террористическом отношении, не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности, в частности, по системе видеонаблюдения, системам сигнализации и оповещения, системе контроля управления доступом, а также за отсутствия специализированной охраны.

Следует отметить, Департаментом внутренних дел Кызылординской области согласно Закона РК «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014 года и Закона РК «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 года на постоянной основе проводятся проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории области.

Фото: Караван

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