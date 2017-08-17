Американке выплатили $50 тысяч за отравленного чихуа-хуа
17 августа 2017, 17:39
Двое участников организации PETA делали эвтаназию животным и случайно подкинули яд не той собаке.
Участники организации "Люди за этичное обращение с животными" выплатили почти $50 тысяч семье Зерейт после того, как их домашний питомец был отравлен по ошибке, сообщает Life со ссылкой на The Telegraph.
Девятилетняя Синти Зерейт получила чихуа-хуа в качестве подарка на Рождество в 2014 году. Собаку назвали Майей. В какой-то день во время прогулки, когда хозяева отвернулись, питомец съел отраву, приготовленную для бродячих животных.
Отец Вилбер Зерейт подал в суд на организацию, требуя возместить моральный и материальный ущерб, который он оценил в $7 млн. В итоге участники организации выплатили $500 в качестве штрафа и $50 000 лично семье потерпевших.
Фото: blogspot.com.
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