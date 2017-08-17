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Бухгалтер зоопарка Алматы арестована за хищение более 32 миллионов тенге

17 августа 2017, 17:56

Почти год женщина скрывала данные о продаже билетов.

Суд санкционировал арест в отношении бухгалтера в зоопарке Алматы, которая подозревается в хищении более 32 миллионов тенге, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру Медеуского района города.

Медеуский районный суд №2 города санкционировал арест бухгалтера-кассира, которая подозревается в хищении и присвоении денег, принадлежащих предприятию "Алматинский зоологический парк".

Следствие установило, что женщина почти год (с декабря 2015 года по октябрь 2016 года) удаляла из компьютера сведения о продаже билетов в зоопарк. Таким образом, она присвоила и потратила более 32 миллионов тенге. Уголовного дела расследуется по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Досудебное производство осуществляется службой экономических расследований департамента госдоходов Алматы.

В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальный прокурор, который будет осуществлять надзор от начала расследования до завершения уголовного процесса в суде.

Фото: NuA.In.Ua

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