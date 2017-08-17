Бухгалтер зоопарка Алматы арестована за хищение более 32 миллионов тенге
17 августа 2017, 17:56
Почти год женщина скрывала данные о продаже билетов.
Суд санкционировал арест в отношении бухгалтера в зоопарке Алматы, которая подозревается в хищении более 32 миллионов тенге, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру Медеуского района города.
Медеуский районный суд №2 города санкционировал арест бухгалтера-кассира, которая подозревается в хищении и присвоении денег, принадлежащих предприятию "Алматинский зоологический парк".
Следствие установило, что женщина почти год (с декабря 2015 года по октябрь 2016 года) удаляла из компьютера сведения о продаже билетов в зоопарк. Таким образом, она присвоила и потратила более 32 миллионов тенге. Уголовного дела расследуется по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Досудебное производство осуществляется службой экономических расследований департамента госдоходов Алматы.
В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальный прокурор, который будет осуществлять надзор от начала расследования до завершения уголовного процесса в суде.
Фото: NuA.In.Ua
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