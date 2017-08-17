Бухгалтер зоопарка Алматы арестована за хищение более 32 миллионов тенге

Суд санкционировал арест в отношении бухгалтера в зоопарке Алматы, которая подозревается в хищении более 32 миллионов тенге

Медеуский районный суд №2 города санкционировал арест бухгалтера-кассира, которая подозревается в хищении и присвоении денег, принадлежащих предприятию "Алматинский зоологический парк".





Следствие установило, что женщина почти год (с декабря 2015 года по октябрь 2016 года) удаляла из компьютера сведения о продаже билетов в зоопарк. Таким образом, она присвоила и потратила более 32 миллионов тенге. Уголовного дела расследуется по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Досудебное производство осуществляется службой экономических расследований департамента госдоходов Алматы.





В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальный прокурор, который будет осуществлять надзор от начала расследования до завершения уголовного процесса в суде.



