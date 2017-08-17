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В МТСЗН разрабатывается Концепция миграционной политики на 2017-2021 годы

 

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разрабатывается Концепция миграционной политики на 2017-2021 годы, которая определит стратегические цели, задачи и основные подходы для пятилетнего плана действий в контексте соблюдения общегосударственных интересов и мировых трендов развития миграционных процессов.

Основными целями Концепции являются достижение сбалансированного расселения населения, размещение рабочей силы, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития и национальная безопасность страны.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих основных подходов:

1) разработка дифференцированных механизмов отбора и использования иностранной рабочей силы;

2) содействие развитию внутренней миграции и поддержка мобильности населения;

3) создание условий и стимулов для переселения в Республику Казахстан этнических казахов, проживающих за рубежом, содействие их адаптации и интеграции;

4) противодействие нелегальной миграции;

С пояснительной запиской и полным текстом Концепции можно ознакомиться по данной ссылке.

Предложения по концепции принимаются до 1 сентября по адресу r.tleubaev@enbek.gov.kz

17 августа 2017, 17:58
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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