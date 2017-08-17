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В Алматы мужчину избили из-за места на парковке

17 августа 2017, 18:09

Спор за место перерос в драку.

В четверг, 17 августа, в Алматы спор за парковочное место перерос в наезд на человека и последующее его избиение, передает Motor.kz.

Дело происходило на парковке рядом с одним из рынков в Алматы. Мужчина занял место для парковки, в это время со встречной полосы на «поляну» заехал посторонний Hyundai. На видео видно, как началась драка.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Агрессивного водителя задержали.


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