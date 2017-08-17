В Алматы мужчину избили из-за места на парковке

В четверг, 17 августа, в Алматы спор за парковочное место перерос в наезд на человека и последующее его избиение, передает Motor.kz.

Дело происходило на парковке рядом с одним из рынков в Алматы. Мужчина занял место для парковки, в это время со встречной полосы на «поляну» заехал посторонний Hyundai. На видео видно, как началась драка.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Агрессивного водителя задержали.