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Жителя Каскелена поймали на краже меда

17 августа 2017, 18:20

Мужчина качал мед из ульев на пасеке.

56-летний житель Каскелена проходит подозреваемым по уголовному делу о краже меда на общую сумму более 150 тысяч тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Факт зарегистрирован в одном из дачных массивов Карасайского района, где приехавший на собственную дачу 31-летний житель Алматы застал воришку, качающего мед из ульев его пасеки.

«Потерпевший уже обратился в полицию с официальным заявлением. Сейчас по факту кражи начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 188 УК РК. Подозреваемый мужчина, задержанный на месте преступления, находится под подпиской о невыезде», - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как выяснилось, в качестве доказательства кражи потерпевший представил полицейским снятое на телефон видео, на котором он застает подозреваемого за кражей его меда.


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