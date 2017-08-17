EXPO 2017: анонс мероприятий на 18 августа

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

В пятницу, 18 августа 2017 года в Зоне Творческой Энергии состоится хакатон «Инновации для детей в городской среде», организованный Детским фондом Организации Объединенных Наций в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017.

В рамках мероприятия, молодые программисты Казахстана предложат инновационные типовые решения многочисленных проблем, типичных для городской среды - от борьбы с загрязнением воздуха и усиления безопасности до обеспечения доступности транспорта.

В субботу, 19 августа 2017 года состоится «UNICEF Talks» - первая в своем роде дискуссия в регионе на тему «Продвижение прав детей через инновации», в которой участвуют технические эксперты, лидеры гражданского общества, политики и ученые.

На мероприятии участники изучат и обсудят различные технологические возможности, способствующие формированию новых партнерских отношений и продвижению прав наиболее уязвимых и маргинализованных детей в обществе. Среди присутствующих глава Венчурного подразделения ЮНИСЕФ Крис Фабиан обсудит новые возможности для начинающих компаний, нацеленных на улучшение жизни детей. Он поделится информацией о современных технических решениях, которые уже влияют на жизнь людей во всем мире.

Начало мероприятия в 9:30.

В пятницу, 25 августа 2017 года в Павильоне Международных Организаций в рамках ЭКСПО-2017 состоится День Биоразнообразия. Организатор мероприятия - UNDP (United Nations Development Programme – Программа развития ООН).

Цель проведения Дня Биоразнообразия - повысить знания посетителей Выставки об уникальном биологическом разнообразии и важности чистой энергии для экологии Казахстана и планеты. В программу Дня включены познавательные презентации, викторины на презентованную тему, а также вручение памятных призов.

Начало мероприятия: 14.00 час.

ПРОГРАММА ДНЯ ПРОЕКТОВ ПРООН ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ НА EXPO 2017 ASTANA

25 августа

МЕСТО: ЭКСПО ПАВИЛЬОН МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВРЕМЯ: 14:00 – 18:00

ЦЕЛЬ: ПОВЫСИТЬ ЗНАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ОБ УНИКАЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ И ВАЖНОСТИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА И ПЛАНЕТЫ В ЦЕЛОМ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Посетители ЭКСПО, родители, школьники, студенты

ФОРМАТ: В НЕСКОЛЬКО РАУНДОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ О БИОРАЗНООБРАЗИИ КАЗАХСТАНА, ВСЛЕД ОРГАНИЗОВАНА ВИКТОРИНА О БИОРАЗНООБРАЗИИ С ВРУЧЕНИЕМ ПРИЗОВ (ФУТБОЛКИ С РИСУНКАМИ ЖИВОТНОГО МИРА)

БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ ТАНТАРЕСКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ.

Возле павильона будет выставлен баннер-паучок или ролл-ап с объявлением и расписанием проведения викторин. Волонтер с утра того дня будет объявлять о проведении Дня биоразнообразия, зазывать посетителей при помощи громкоговорителя и раздачи памяток.

Посетители должны будут сфоткаться по желанию на фоне тантаресок, выставить фото в Инсте с хэштэгами #undpkaz #undpkzbiodiversity. За это посетителям будут вручаться значки с изображением животных или магнитки по желанию.

Детям-победителям будут наноситься аквагрим (optional)

Фонд призов: футболки с изображением животных, экосумки с животными и растениями, значки АСБК, открытки, магнитки

У входа в павильон объявляется день проектов ПРООН про биоразнообразию в день проведения. В предверии по соцсетям будет объявлено о проведения Дня биоразнообразия.

1-раунд.

14:00-14:05 Ведущий приветствует посетителей, благодарит за посещение павильона и кратко рассказывает о биоразнообразии в Казахстане на казахском и русском языках.

14:05-14:15 Проводится викторина на знание основ биоразнообразия. Разыгрываются 6 сетов призов.

2-раунд

15:00-15:05 Ведущий приветствует посетителей, благодарит за посещение павильона и кратно рассказывает о биоразнообразии в Казахстане.

15:05-15:15 Проводится викторина на знание основ биоразнообразия. Разыгрываются 6 сетов призов.

3-раунд

16:00-16:05 Ведущий приветствует посетителей, благодарит за посещение павильона и кратно рассказывает о биоразнообразии в Казахстане.

16:05-16:15 Проводится викторина на знание основ биоразнообразия. Разыгрываются 6 сетов призов.

4-раунд

17:00-17:05 Ведущий приветствует посетителей, благодарит за посещение павильона и кратно рассказывает о биоразнообразии в Казахстане.

17:05-17:15 Проводится викторина на знание основ биоразнообразия. Разыгрываются 6 сетов призов.

5-раунд

18:00-18:05 Ведущий приветствует посетителей, благодарит за посещение павильона и кратно рассказывает о биоразнообразии в Казахстане.

18:05-18:15 Проводится викторина на знание основ биоразнообразия. Разыгрываются 6 сетов призов.

В воскресенье, 20 августа в 18:30 час. на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится открытая тренировка, в рамках которой гостям будет представлена уникальная возможность встретить обладателя титулов по версиям WBA Inter-Continental и WBO-NABO в 1-й средней весовой категории Каната Ислама и других именитых казахстанских боксеров.

Напоминаем, что 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится «Вечер профессионального бокса» на площадке Республиканского велотрека «Сарыарка», главным событием которого станет бой непобежденных боксеров – казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука.

В пятницу, 18 августа 2017 года в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится открытие Недели провинции Гуандун.

В церемонии открытия примут участие около 300 человек, в числе которых такие почетные гости как заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Вэй.

В течение трех дней в Астане в рамках «Недели Гуандун» пройдут: форум «Энергоресурсы Гуандун-Казахстан», тематическая презентация «Новые источники энергии провинции Гуандун», торгово-экономический семинар «Гуандун-Казахстан», изобразительная выставка «Красоты Гуандун», художественные выступления и культурные мероприятия, направленные на демонстрацию духовной культуры и наследия провинции Гуандун, презентации ключевых городов провинции, а также презентационные мероприятия профильных предприятий и туристической отрасли провинции Гуандун.

Место проведения мероприятия: павильон КНР, 3-этаж

Начало мероприятия: 09.55