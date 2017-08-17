Подростки издевались над девочкой, заставляя есть землю с ног

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту публикаций в СМИ и появления видео в социальных сетях.

На YouTube разместили видео издевательств подростков над их знакомой в Ярославской области. Девочку заставляли есть грязь с ноги. После этого землю также намазали на хлеб. Ролик снимал один из мучителей подростка.

Девочка умоляет прекратить издевательства или хотя бы снизить их количество. Однако мучители не собираются униматься. Они неоднократно спрашивают участницу видео, будет ли она продолжать это делать. Что именно стало причиной конфликта, не объясняется.

На втором ролике уже измученную школьницу заставляют танцевать в обнаженном виде. Одна из участниц видео говорит, что "покажет движения", которые, видимо, девочка покорно повторяет.

Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело по статьям "Истязание" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни" по факту обнаруженных публикаций.

— Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК России. Сформирована следственная группа, которую возглавляет замруководителя управления, — сообщили Лайфу в СК.

Следователи сейчас собирают доказательства по делу. Устанавливаются личности подростков, а также причины произошедшего. Условия жизни всех подростков будут изучать отдельно.