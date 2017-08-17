Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из головы 14-летней костанайки извлекли пулю после выстрела видеоблогера

17 августа 2017, 19:21

Девочка перенесла несколько операций, а через несколько дней вернется с мамой из Москвы в Костанай

Московские врачи извлекли пулю из головы 14-летней Валентины, в глаз которой выстрелил видеоблогер из Костаная, сообщает alau.kz.

"Операция прошла 26 июля. Ребёнок провел почти шесть часов на операционном столе под контролем рентгена. Пуля прошла глаз насквозь и застряла", — сказала мама девочки Елена Сердечная.

По ее словам, устранить сильные боли, вызванные нахождением инородного предмета в теле, не удавалось никаким обезболивающим средствам.

В июле прошлого года восемнадцатилетний блогер из Костаная выстрелил девочке в лицо, после чего скрылся. Пуля диаметром 5 миллиметров попала ребенку в глаз. Костанайские врачи ранее не смогли провести сложнейшую операцию, в связи с чем ребенка направили в Россию.

Пострадавшей девочке предстоит долгая реабилитация. Вместе с мамой девочка вернется в Костанай через несколько дней.

Обвиняемый по статье 106 части 2 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью" Арзул Гаджиев в феврале этого года был задержан в Челябинске, а позже экстрадирован в Казахстан.

Фото © Sputnik / Варвара Гертье


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...