В Алматы Honda столкнулась с фурой, протаранила автобус и проехала по автобусной остановке
Только чудом в результате аварии никто не пострадал.
В четверг, 17 августа, в Алматы произошло ДТП с участием фуры, автобуса и автомобиля Honda, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Honda Odissey стоял припаркованный у обочины по Саина, ниже проспекта Райымбека, не доезжая торгового центра Domillion. Пожилой мужчина, находившийся за рулем, начал движение в тот момент, когда по Саина в северном направлении двигалась фура.
Автомашина Honda выскочила на дорогу перед фурой Man, и водитель большегруза, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль. Удар пришелся на задний левый угол минивэна, отчего автомобиль отшвырнуло, водитель Honda потерял рулевое управление. Машину понесло на остановку, где в этот момент стоял автобус 303 маршрута. Тем же задним левым углом Honda столкнулась с автобусом, после чего автомобиль вылетел с дороги. Он проехал по автобусной остановке, перепрыгнул арык и, пробороздив носом землю, остановился.
В результате дорожно-транспортного происшествия чудом никто не пострадал: в тот момент, когда Honda переезжала остановку, находившиеся на ней люди успели разбежаться в стороны.
Во всех обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам полиции.
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