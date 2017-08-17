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В Алматы Honda столкнулась с фурой, протаранила автобус и проехала по автобусной остановке

17 августа 2017, 20:15

Только чудом в результате аварии никто не пострадал.

В четверг, 17 августа, в Алматы произошло ДТП с участием фуры, автобуса и автомобиля Honda, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Honda Odissey стоял припаркованный у обочины по Саина, ниже проспекта Райымбека, не доезжая торгового центра Domillion. Пожилой мужчина, находившийся за рулем, начал движение в тот момент, когда по Саина в северном направлении двигалась фура.

Автомашина Honda выскочила на дорогу перед фурой Man, и водитель большегруза, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль. Удар пришелся на задний левый угол минивэна, отчего автомобиль отшвырнуло, водитель Honda потерял рулевое управление. Машину понесло на остановку, где в этот момент стоял автобус 303 маршрута. Тем же задним левым углом Honda столкнулась с автобусом, после чего автомобиль вылетел с дороги. Он проехал по автобусной остановке, перепрыгнул арык и, пробороздив носом землю, остановился.

В результате дорожно-транспортного происшествия чудом никто не пострадал: в тот момент, когда Honda переезжала остановку, находившиеся на ней люди успели разбежаться в стороны.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам полиции.



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