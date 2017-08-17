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Российское издательство выпустило книгу костанайского школьника

17 августа 2017, 19:44

Юный автор написал несколько рассказов о жизни школьника.

Российское издательство выпустило книгу 12-летнего казахстанца Артема Удовицкого, пишет региональное издание "Костанайские новости". Автор написал историю о дружбе мальчиков, которые встретились между границами двух государств.

Первые рассказы Артем Удовицкий начал писать еще в девять лет. Мальчик печатался в разных журналах, однако редакции зачастую не позволяли публиковать большие развернутые тексты из-за формата.

Книгу под названием "Нейтралия: Настоящая волшебная страна!" выпустило екатеринбургское издательство.

"Это рассказы сегодняшнего школьника о современной детской жизни", — рассказал автор о своей работе.

Артем обещает написать еще несколько частей истории про сказочную страну.

"Среди главных героев есть и девочки. С ними зачастую связаны анекдотические и детективно-приключенческие истории", — добавил Артем Удовицкий.


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