В Саудовской Аравии умер третий принц за четыре месяца

Сейчас королевская семья насчитывает от пяти до семи тысяч принцев, а главой династии является король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В Саудовской Аравии скончался принц Бандар бин Фад бин Сауд бин Абдулрахман Аль Сауд, передаёт местное агентство новостей SPA. Он скончался вчера, 16 августа. Причина смерти члена королевской семьи не раскрывается. Сегодня в мечети имама Турки ибн Абдуллаха в Эр-Рияде прочтут погребальную молитву.

Как отмечается, это уже третья по счёту смерть в саудовском королевском доме за последние четыре месяца. Так, 8 августа от сердечного приступа скончался принц Салман бин Абдаллах бин Турки Аль Сауд. Ему было 26 лет.

Сейчас королевская семья насчитывает от пяти до семи тысяч принцев, а главой династии является король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Фото: ©REUTERS/FAISAL AL NASSER