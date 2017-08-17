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СМИ: Малахов выйдет в эфир «России 1» уже в конце августа

17 августа 2017, 20:43

Ранее сообщалось, что Малахов продолжит вести программу «Сегодня вечером» на новом месте работы – канале «Россия 1».

Андрей Малахов выйдет в эфир «России 1» в рамках программы «Прямой эфир» уже в конце августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что Малахов продолжит вести программу «Сегодня вечером» на новом месте работы – канале «Россия 1».

В начале этой неделе шоу «Пусть говорят» вышло после отпуска на Первом канале с другим ведущим — Дмитрием Борисовым.

Фото РИА Новости


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