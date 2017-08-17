В Турции погиб трёхлетний мальчик, которого забыли в школьном автобусе

По словам отца погибшего, ребёнок десять часов провёл в закрытой машине без воды и еды.

В Турции погиб трёхлетний Альперен Сакин, которого водитель школьного автобуса привёз в детский сад, однако не заметил, что мальчик остался в салоне и закрыл машину. Как сообщает Hürriyet Daily News, инцидент произошёл в городе Измире.

Ребёнка обнаружили спустя несколько часов, когда он уже был без сознания. Альперена отвезли в больницу, но спасти не смогли. По словам врачей, когда мальчика доставили в медучреждение, он был уже мёртв.

Его отец рассказал, что сотрудники детского сада попытались скрыть правду, сказав, что ребёнка не смогли разбудить к обеду.

— Это произошло в 18:30, в это время уже никто не обедает, — заявил мужчина, добавив, что Альперен провёл в душном автобусе без воды и еды десять часов.

Водителя транспортного средства арестовали.

Фото: ©Flickr/Matt Perreault