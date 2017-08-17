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Бодибилдер состарил себя, чтобы стать звездой "Инстаграма"

17 августа 2017, 21:24

В настоящее время у него насчитывается уже 340 тысяч подписчиков в этой соцсети.

35-летний польский бодибилдер Павел Ладзяк специально состарил свой облик, чтобы стать звездой соцсетей. На фотографиях бородатый Павел выглядит, как 60-летний мужчина. На этот шаг проживающий в Варшаве Ладзяк, который работает персональным фитнес-тренером в Варшаве, пошел, чтобы выделиться среди других звезд Интернета.

Его супруга Магда полностью поддерживает своего супруга и любит позировать вместе с ним, сообщает Sun.

Ладзяк, который получил в Сети прозвище "Польский викинг", рассказал журналистам, что первый раз покрасил шевелюру несколько лет назад, когда заметил в волосах седину. Ему не понравился эффект "соль с перцем", поэтому он выбрал белый цвет.

Мужчина занимается бодибилдингом с 16 лет и раньше часто выкладывал свои фотографии в соцсетях. Вместе с тем, по его признанию, слава в "Инстаграме" к нему пришла только после того, как он перекрасился. В настоящее время у него насчитывается уже 340 тысяч подписчиков в этой соцсети.


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