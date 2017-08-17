Назван самый популярный в мире смартфон
Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов.
По итогам второго квартала 2017 года наиболее успешной моделью стал iPhone 7, разошедшийся тиражом 16,9 млн устройств. На второй строчке рейтинга разместился iPhone 7 Plus, проданный в количестве 15,1 млн штук. Всего с апреля по июнь Apple продала порядка 41 млн смартфонов.
— iPhone 7 остаётся самой популярной в мире моделью смартфона благодаря непревзойдённому сочетанию удобного дизайна, обширного количества приложений и широкому распространению в рознице, — отметил Юха Винтер, старший аналитик Strategy Analytics.
Третье и четвёртое места достались смартфонам Samsung Galaxy S8 и S8, которые были реализованы в количестве 10,2 млн и 9 млн единиц соответственно. На пятом месте расположился Xiaomi Redmi 4A, чьи продажи достигли 5,5 млн устройств.
— Galaxy S8 от Samsung мгновенно превратился в самый популярный в мире Android-смартфон благодаря наличию привлекательного дизайна с изогнутым экраном, поддержке большого количества приложений и лучшей розничной сети в десятках стран, — пояснил Нил Моустон, исполнительный директор Strategy Analytics.
Всего за второй квартал 2017 года в мире было реализовано 360,4 млн смартфонов. Совокупные продажи наиболее популярных устройств, вошедших в рейтинг Strategy Analytics, составили лишь около 15% от этого количества, подчеркнули эксперты.
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