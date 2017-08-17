Назван самый популярный в мире смартфон

По итогам второго квартала 2017 года наиболее успешной моделью стал iPhone 7, разошедшийся тиражом 16,9 млн устройств. На второй строчке рейтинга разместился iPhone 7 Plus, проданный в количестве 15,1 млн штук. Всего с апреля по июнь Apple продала порядка 41 млн смартфонов.

— iPhone 7 остаётся самой популярной в мире моделью смартфона благодаря непревзойдённому сочетанию удобного дизайна, обширного количества приложений и широкому распространению в рознице, — отметил Юха Винтер, старший аналитик Strategy Analytics.

Третье и четвёртое места достались смартфонам Samsung Galaxy S8 и S8, которые были реализованы в количестве 10,2 млн и 9 млн единиц соответственно. На пятом месте расположился Xiaomi Redmi 4A, чьи продажи достигли 5,5 млн устройств.

— Galaxy S8 от Samsung мгновенно превратился в самый популярный в мире Android-смартфон благодаря наличию привлекательного дизайна с изогнутым экраном, поддержке большого количества приложений и лучшей розничной сети в десятках стран, — пояснил Нил Моустон, исполнительный директор Strategy Analytics.

Всего за второй квартал 2017 года в мире было реализовано 360,4 млн смартфонов. Совокупные продажи наиболее популярных устройств, вошедших в рейтинг Strategy Analytics, составили лишь около 15% от этого количества, подчеркнули эксперты.