В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу

Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24 Horas.

Total panic - we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc

Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск. Водитель сбежал с места трагедии, его разыскивают.

При наезде пострадали не менее 20 человек. Также СМИ сообщают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП слышна стрельба.

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv