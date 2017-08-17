В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу
Водитель сбежал с места трагедии, его разыскивают.
Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24 Horas.
Total panic - we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc— Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 августа 2017 г.
Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск. Водитель сбежал с места трагедии, его разыскивают.
Que está pasando en Barcelona? Madre De Dios.... pic.twitter.com/CUvn1qOXNv— Suraj Kumar (@Suraj_6299) 17 августа 2017 г.
При наезде пострадали не менее 20 человек. Также СМИ сообщают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП слышна стрельба.
Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv— Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 августа 2017 г.
Полиция назвала случившееся терактом.
Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk— Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 августа 2017 г.
Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.
Фото: @Vil_Music
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