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В Алматы столкнулись две Toyota и устроили затор

17 августа 2017, 22:20

Пострадал водитель внедорожника.

В Алматы вечером в четверг, 17 августа, произошла авария, пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Chaser двигался по Суюнбая вниз. Ниже проспекта Рыскулова, по словам водителя легковушки, его справа подрезал неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель дал левее, соответственно, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся лоб в лоб с автомашиной Toyota Prado.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, находившийся за рулем Prado. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали его.

Движение на этом участке дороги в данный момент затруднено: проезжающие мимо водители стараются рассмотреть и сфотографировать аварию на телефон, из-за чего возникают опасные ситуации и затор на дороге.



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