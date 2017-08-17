Дипломаты проверяют, есть ли среди пострадавших в Барселоне казахстанцы

Казахстанские дипломаты в Испании уже выясняют, нет ли среди них граждан Казахстана. Об этом заявил представитель МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.

Кроме того, стало известно, что посольство Казахстана в Испании открыло телефон "горячей линии": +34-674-482-333.

"Рекомендуем гражданам Казахстана, находящимся в данный момент в Барселоне, воздержаться от посещения центра города и соблюдать меры предосторожности", - отметил Жайнаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Есть раненые. Полиция назвала ЧП терактом. Водитель скрылся, его разыскивают.