СМИ: при наезде фургона на толпу в Барселоне погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на твиттер радио CADENA SER.

Еще 20 пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Есть раненые. Полиция назвала ЧП терактом. Водитель скрылся, его разыскивают.





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