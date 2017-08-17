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СМИ: при наезде фургона на толпу в Барселоне погибли 13 человек

17 августа 2017, 22:51

Еще 20 пострадали.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на твиттер радио CADENA SER.

Еще 20 пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Есть раненые. Полиция назвала ЧП терактом. Водитель скрылся, его разыскивают.


Фото © AFP 2017 / Josep Lago



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