СМИ: при наезде фургона на толпу в Барселоне погибли 13 человек
Еще 20 пострадали.
По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на твиттер радио CADENA SER.
Еще 20 пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Есть раненые. Полиция назвала ЧП терактом. Водитель скрылся, его разыскивают.
Фото © AFP 2017 / Josep Lago
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.