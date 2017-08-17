СМИ: подозреваемые в наезде на толпу в Барселоне захватили заложников
Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.
Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Periodico.
Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.
Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции. По его данным, они вооружены.
Ранее сообщалось об одном водителе, который сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.
Фото © AFP 2017 / Pau Barrena
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.