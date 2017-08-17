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СМИ: подозреваемые в наезде на толпу в Барселоне захватили заложников

17 августа 2017, 22:55

Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.

Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Periodico.

Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.

Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции. По его данным, они вооружены.

Ранее сообщалось об одном водителе, который сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Фото © AFP 2017 / Pau Barrena


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