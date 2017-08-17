Назарбаев: Завоевать право проведения ЭКСПО было совсем не простым делом

Завоевать право проведения ЭКСПО было совсем не простым делом. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев во время интервью телеканалу «Хабар», передает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил важность проведения международной специализированной выставки: «ЭКСПО -2017 занимает особое место, завоевать право проведения было совсем не простым делом. Мы полагали, что за все три месяца проведения выставки Казахстан посетит около 2 млн. человек. Посетило только за 2 месяца 2,5 млн. человек. На ЭКСПО зафиксировано около 20 млн посещений».



