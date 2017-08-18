Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Погоду без осадков обещают синоптики в пятницу

18 августа 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра.

Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, на севере и восточной части республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможен град, в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидается усиление ветра.

В Акмолинской, Карагандинской областях ожидается местами гроза, возможен град, ночью и утром- туман, днем -усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ночью- туман, днем -гроза, возможен град.

В Павлодарской области местами –гроза, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман. Восточно-Казахстанской области местами гроза, ночью туман, днем ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Костанайской области ночью местами туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, ночью Алматинской, днем Кызылординской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с, в Алматинской области с грозой.

В Атырауской, на большей части Алматинской, Западно-Казахстанской, местами Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара.

В Астане: преимущественно облачно, +20°.

В Алматы: ясно, +22°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ТСН

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...