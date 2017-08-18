В Алматы водитель Toyota насмерть сбил пешехода
18 августа 2017, 06:42
Со слов водителя, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы, передает Zakon.kz.
Toyota Camry двигалась в западном направлении по проспекту Райымбека. По словам водителя, на светофоре около ТЦ Апорт Молл, он продолжил движение на зеленый свет, однако в этот момент на дороге оказался пешеход.
Toyota сбила мужчину. Удар был не сильным, об этом свидетельствуют незначительные повреждения автомобиля.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, однако позже он скончался.
Со слов водителя, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873635-46312dc35839148efe0413c11b25213a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...