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В Алматы водитель Toyota насмерть сбил пешехода

18 августа 2017, 06:42

Со слов водителя, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы, передает Zakon.kz.

Toyota Camry двигалась в западном направлении по проспекту Райымбека. По словам водителя, на светофоре около ТЦ Апорт Молл, он продолжил движение на зеленый свет, однако в этот момент на дороге оказался пешеход.

Toyota сбила мужчину. Удар был не сильным, об этом свидетельствуют незначительные повреждения автомобиля.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, однако позже он скончался.

Со слов водителя, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.



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