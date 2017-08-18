В Алматы Kia и Nissan не поделили перекресток
18 августа 2017, 07:02
В результате ДТП, обошлось без пострадавших.
Авария произошла в Алматы на пересечении улиц Жандосова и Манаса, передает Zakon.kz.
Водитель Kia двигался в восточном направлении по улице Жандосова. На перекрестке с улицей Манаса, Kia проехала на разрешающий свет. В этот момент на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал, выехал Nissan.
Столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП, обошлось без пострадавших.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873636-229006d1594a4d975f249ca25f94bd7e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...