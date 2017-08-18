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В Алматы Kia и Nissan не поделили перекресток

18 августа 2017, 07:02

В результате ДТП, обошлось без пострадавших.

Авария произошла в Алматы на пересечении улиц Жандосова и Манаса, передает Zakon.kz.

Водитель Kia двигался в восточном направлении по улице Жандосова. На перекрестке с улицей Манаса, Kia проехала на разрешающий свет. В этот момент на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал, выехал Nissan.

Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП, обошлось без пострадавших.



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