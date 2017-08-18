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Теракт в Барселоне

18 августа 2017, 07:14

Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины.

Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск. Водитель сбежал с места трагедии. При наезде пострадали не менее 20 человек. Также СМИ сообщают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП слышна стрельба.

Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Позже испанские полицейские ликвидировали одного из подозреваемых в совершении теракта. Предполагаемый преступник попытался скрыться и открыл стрельбу по стражам порядка. В результате те были вынуждены отстреливаться. Ранее также сообщалось о том, что правоохранителям удалось задержать одного предполагаемого террориста. Его имя, по данным местных СМИ, Дрисс Оукабир.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «Исламское государство».



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