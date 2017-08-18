Теракт в Барселоне

Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые, сообщает Zakon.kz





Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск. Водитель сбежал с места трагедии. При наезде пострадали не менее 20 человек. Также СМИ сообщают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП слышна стрельба.





Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.





Позже испанские полицейские ликвидировали одного из подозреваемых в совершении теракта. Предполагаемый преступник попытался скрыться и открыл стрельбу по стражам порядка. В результате те были вынуждены отстреливаться. Ранее также сообщалось о том, что правоохранителям удалось задержать одного предполагаемого террориста. Его имя, по данным местных СМИ, Дрисс Оукабир.





Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Казахстане группировка «Исламское государство».







