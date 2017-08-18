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В Алматинской области лоб в лоб столкнулись Kia и Toyota

18 августа 2017, 07:21

В результате аварии, пострадал водитель Kia, его госпитализировали.

В поселке Коккайнар, близ Алматы, произошло ДТП, передает Zakon.kz.

Kia ехала по улице Ленина в поселке Коккайнар в сторону города. На затяжном повороте, навстречу Kia выехала Toyota.

Водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения и ударил Kia. От удара Kia отлетела на обочину, где едва не снесла опору газовой трубы.

В результате аварии, пострадал водитель Kia, его госпитализировали.

Из-за плохого освещения на данном участке дороги, сохранялась возможность еще нескольких ДТП. Так как многие водители замечали стоящие автомобили только с близкого расстояния.



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