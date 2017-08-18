В Алматинской области лоб в лоб столкнулись Kia и Toyota

В результате аварии, пострадал водитель Kia, его госпитализировали.

В поселке Коккайнар, близ Алматы, произошло ДТП, передает Zakon.kz





Kia ехала по улице Ленина в поселке Коккайнар в сторону города. На затяжном повороте, навстречу Kia выехала Toyota.





Водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения и ударил Kia. От удара Kia отлетела на обочину, где едва не снесла опору газовой трубы.





В результате аварии, пострадал водитель Kia, его госпитализировали.





Из-за плохого освещения на данном участке дороги, сохранялась возможность еще нескольких ДТП. Так как многие водители замечали стоящие автомобили только с близкого расстояния.



