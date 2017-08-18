В Испании произошел второй за день теракт
18 августа 2017, 07:33
В результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.
Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, сообщает РИА Новости.
По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.
Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен. Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.
Напомним, до этого минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.
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Фото: AFP
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