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В Испании произошел второй за день теракт

18 августа 2017, 07:33

В результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, сообщает РИА Новости.

По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен. Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.

Напомним, до этого минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.

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Фото: AFP

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